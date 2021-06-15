Роналду отобрал у Шевченко рекорд чемпионатов Европы

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду забил 2 гола в ворота Венгрии (3:0) на Евро-2020. Он сделал это в возрасте 36 лет и 130 дней, став самым возрастным автором дубля на чемпионатах Европы.

Португалец превзошел рекорд украинского нападающего Андрея Шевченко. Тот на Евро-2012 забил 2 гола Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

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Кроме этого, в матче с Венгрией Роналду установил еще два рекорда чемпионатов Европы.

Когда Роналду забивал голы на Евро

К Евро-2020 в активе Криштиану Роналду было девять забитых голов. И он делил первое место в Мишелем Платини в списке бомбардиров. До этого Роналду забивал на:

Евро-2004 – два гола

Евро-2008 – один гол

Евро-2012 – три гола

Евро-2016 – три гола

На Евро-2020 первый гол, который и вывел Роналду на первое место в списке бомбардиров, забил с пенальти.