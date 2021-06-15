Португалець перевершив рекорд українського нападника Андрія Шевченка. Той на Євро-2012 забив 2 голи Швеції у віці 35 років і 256 днів.

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Крім цього, в матчі з Угорщиною Роналду встановив ще два рекорди чемпіонатів Європи.

Коли Роналду забивав голи на Євро

До Євро-2020 в активі Кріштіану Роналду було дев'ять забитих голів. І він ділив перше місце в Мішелем Платіні в списку бомбардирів. До цього Роналду забивав на:

Євро-2004 – два голи

Євро-2008 – один гол

Євро-2012 – три голи

Євро-2016 – три голи

На Євро-2020 перший гол, який і вивів Роналду на перше місце в списку бомбардирів, забив з пенальті.