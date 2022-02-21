Роналду не забил в пустые ворота с одного метра: видео эпического промаха

В воскресенье, 20 февраля, Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Лидс 4:2, но звездный нападающий "красных" Криштиану Роналду при этом умудрился опозориться.

У Криштиану Роналду был стопроцентный шанс расписаться в воротах Лидса, сообщает 24 канал.

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На 26-й минуте матча Роналду при счете 0:0 умудрился пробить с метра до линии ворот прямо во вратаря команды соперника Иллана Мелье после передачи Поля Погба.

Видео промаха Роналду (смотрите с 00:19)