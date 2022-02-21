Роналду не забил в пустые ворота с одного метра: видео эпического промаха
21 февраля 2022 , 08:43Читати новину українською
В воскресенье, 20 февраля, Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Лидс 4:2, но звездный нападающий "красных" Криштиану Роналду при этом умудрился опозориться.
У Криштиану Роналду был стопроцентный шанс расписаться в воротах Лидса, сообщает 24 канал.
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На 26-й минуте матча Роналду при счете 0:0 умудрился пробить с метра до линии ворот прямо во вратаря команды соперника Иллана Мелье после передачи Поля Погба.
Видео промаха Роналду (смотрите с 00:19)
- Португалец, накануне прервавший шестиматчевую серию без голов, покинул поле "Элланд Роуд" без забитого мяча. Роналду в этом сезоне отыграл за Манчестер Юнайтед 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал три результативных передачи.
- 2022 год у Криштиану Роналду явно не складывается. Португалец повторил свой антирекорд 13-летней давности – шесть матчей без голов.