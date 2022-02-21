Кріштіану Роналду мав стовідсотковий шанс розписатися у воротах Лідса, повідомляє 24 канал.

Як це було МЮ уник ганьби в матчі проти Лідса, пропустив двічі за 58 секунд: ексгравець Шахтаря врятував їх

На 26-й хвилині матчу Роналду при рахунку 0:0 примудрився пробити з метра до лінії воріт прямо у воротаря команди суперника Іллана Мельє після передачі Поля Погба.

Відео промаху Роналду (дивіться з 00:19)