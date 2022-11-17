Роналду не сыграет за сборную Португалии в преддверии старта ЧМ-2022

В четверг, 17 ноября, сборная Португалии сыграет в товарищеском матче с Нигерией. Участие в поединке не примет главная звезда португальской команды.

Этот поединок против Нигерии станет последним перед стартом чемпионата мира-2022 в Катаре. Для Португалии это будет ключевой экзамен перед выступлениями на Мундиале.

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Сантуш: Роналду не будет готов

Главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш на предматчевой пресс-конференции рассказал о неожиданной потере. Роналду не поможет команде в товарищеской игре. У Криштиана гастрит, который не позволит ему выйти на футбольное поле.

Роналду не будет готов, он отдыхает. Как вы знаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически,

– сказал наставник.

Обратите внимание! Начало встречи Португалия – Нигерия в 20:45 по Киеву.

После чего подопечные Сантуша будут акцентированно готовиться к первому матчу группового раунда ЧМ-2022 против Ганы. Уже 24 ноября Португалия начинает свой путь в Мундиале.

На групповом раунде Португалия во главе с Роналду сыграет против Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).

Роналду уже провел за национальную команду 191 матч, в которых наколотил 117 мячей и сделал 43 результативных ассиста.