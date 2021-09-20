Роналду назвал меня самым жестким защитником, – Миколенко

Фланговый защитник киевского Динамо Виталий Миколенко вспомнил победу сборной Украины над Португалией в матче в отборе Евро-2020.

Самый жесткий защитник

Виталий Миколенко признался, что был приятно удивлен словам звезды сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в одном из интервью. После матча отбора на Евро-2020 между национальными командами, который закончился триумфом подопечных Андрея Шевченко (2:1), экс-игрок Реала и Ювентуса назвал украинца самым жестким защитником.

Смотрите также Гвардиола рассказал неутешительные новости о травме Зинченко

Несмотря на слова Криштиану, игроком такого стиля Миколенко себя не считает. Футболист Динамо также отметил, что очень устал после той встречи.

"Матч с Португалией – тот момент, когда не успеваешь испугаться. Ты стараешься, ты максимально сконцентрирован. Та игра была очень сильной, но тогда я очень устал, очень устал головой. У Роналду тогда спросили: "кто был самым жестким?"и он ответил: "Левый защитник". По-моему, я не очень жесткий защитник. Но было приятно, что Криштиану меня выделил", – рассказал Миколенко.

В отборе на Евро-2020 Украина ни разу не проиграла Португалии. Сначала подопечные Шевченко сыграли вничью на выезде (0:0), а затем победили дома.