Деньги шейхов не пахнут: Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром

Криштиану Роналду продолжает своей игрой привлекать внимание болельщиков к чемпионату Саудовской Аравии. Более того, португальская звезда настроена продолжить свои выступления за Аль-Наср.

38-летний нападающий перебрался в саудовский клуб в начале 2023 года, подписав контракт до 30 июня 2025 года. Криштиану сразу получил капитанскую повязку. Хотя в печати думали, что португалец продолжит карьеру в Европе ради выступлений в Лиге чемпионов. Но Роналду всех удивил, уйдя за деньгами.

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Хочет остаться в Саудовской Аравии

Мало того, что Аль-Наср еще и работает над продлением контракта со звездным футболистом. В клубе хотят сохранить CR7 до конца июня 2027 года, то есть еще на два сезона.

За спиной Роналду в футболке Аль-Насра уже 26 матчей, в которых Криштиану наколотил 30 голов и 11 раз ассистировал на партнеров по команде.

В текущем сезоне-2023/2024 португальский нападающий уже отыграл 17 поединков – 16 мячей и 9 голевых передач.

Благодаря такой результативности звездного капитана Аль-Наср идет на втором месте турнирной таблицы, уступая лидеру сезона Аль-Хиляль лишь 4 очка – 35 против 31-го у клуба Роналду.

Уже 24 ноября Криштиану может улучшить свою статистику в Саудовской Аравии. В этот день Аль-Наср встретится с Аль-Ахдудом в 14-м туре местной профессиональной лиги.

Отметим, что ранее журналист Али Аль-Харби сообщил, что в сезоне 2024/2025 Аль-Наср могут пригласить выступать в Лигу чемпионов. Такое приглашение уже рассматривается в УЕФА. Вроде бы такой поступок увеличит внимание к ЛЧ, ведь у саудовского клуба просто огромная фанатская аудитория.