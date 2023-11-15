38-річний нападник перебрався в саудівський клуб на початку 2023-го, підписавши контракт до 30 червня 2025-го року. Кріштіану одразу отримав капітанську пов'язку. Хоча у пресі гадали, що португалець продовжить кар'єру у Європі заради виступів у Лізі чемпіонів. Але Роналду усіх здивував, пішовши за грошима.

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Хоче залишитись у Саудівській Аравії

Мало того, що Аль-Наср ще й працює над продовження контракту із зірковим футболістом. У клубі хочуть зберегти CR7 до кінця червня 2027-го року, тобто ще на два сезони.

За спиною Роналду у футболці Аль-Насра вже 26 матчів, у яких Кріштіану наколотив аж 30 голів та 11 разів асистував на партнерів по команді.

У поточному сезоні-2023/2024 португальський нападник вже відіграв 17 поєдинків – 16 м'ячів і 9 гольових передач.

Завдяки такій результативності зіркового капітана Аль-Наср йде на другому місці турнірної таблиці, поступаючись лідеру сезону Аль-Хіляль лише 4 очками – 35 проти 31-го у клубу Роналду.

Вже 24 листопада Кріштіану може ще покращити свою статистику у Саудівській Аравії. У цей день Аль-Наср зустрінеться із Аль-Ахдуд у 14-му турі місцевої професійної ліги.

Відзначимо, що раніше журналіст Алі Аль-Харбі повідомив, що у сезоні-2024/2025 Аль-Наср можуть запросити виступати до Ліги чемпіонів. Таке запрошення вже розглядають в УЄФА. Начебто такий вчинок збільшить увагу до ЛЧ, адже у саудівського клубу просто величезна фанатська аудиторія.