Роналду готовится стать отцом – Джорджина беременна близнецами: фото

Вскоре в семье футболиста Криштиану Роналду будет пополнение. Его девушка Джорджина Родригес ожидает двойню.

О своей беременности Джорджина рассказала в интервью изданию Hola! Она на 12-й неделе беременности.

К теме Роналду похвастался роскошной машиной за 366 тысяч евро, которую ему подарила любимая

Для Роналду это будет пятый ребенок. У него есть сын Криштиану, родившийся в 2010 году. Кто его мать неизвестно. Также в 2017 году суррогатная мать родила еще двоих детей для футболиста – двойняшек Еву и Матео. В том же 2017 году Джорджина родила от Роналду дочь Алану Мартину.

Впоследствии Джорджина выложила фотографию. Оказалось, что она ждет двойню.

Стоит добавить, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не женаты.