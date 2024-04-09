Замахнулся кулаком: Роналду едва не ударил судью из-за своего удаления – безумное видео

В понедельник, 8 апреля, Аль-Хиляль встречался с Аль-Наср в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Поединок закончился победой Аль-Хиляль, а Криштиану Роналду не доиграл матч из-за удаления.

Первая часть встречи закончилась нулевой ничьей. Хотя в конце тайма мяч таки побывал во владении хозяев. Но гол Отавиу был отменен из-за офсайда, пишет 24 Канал.

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Судья едва не получил в лицо от Роналду

В середине второго тайма Аль-Хиляль отличился дважды. Голы за хозяев забили Аль-Давсари и Малком, которые обеспечили комфортное преимущество своей команде над Аль-Насром.

В конце матча эмоции взорвались у главной звезды на поле в составах обеих команд – Криштиану Роналду. Португалец ударил соперника в лицо во время поединка. За что главный арбитр полуфинала наказал нарушителя красной карточкой.

Звездный нападающий бурно отреагировал на свое удаление и даже замахнулся кулаком в сторону судьи. Но часто сдержался и не ударил арбитра поединка. Если бы разъяренный Роналду не сдержал эмоций и прибегнул к физическим действиям, то мог бы долго пробыть в будущем вне футбольного поля.

Роналду ударил соперника в лицо: смотрите видео

Видео, как Роналду едва не ударил арбитра из-за удаления

Уже без Ронлду на поле Аль-Наср сумел сократить отставание до минимума 2:1. В компенсированное к матчу время голом отметился Садио Мане. Однако на большее времени у гостей не хватило.

Аль-Наср с Роналду вылетел из Аль-Хиляль на стадии полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии 2:1.

Отметим, что 39-летний Роналду в текущем сезоне-2023/2024 сыграл уже 37 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 12 ассистов.

В финале суперкубкового турнира сойдутся Аль-Хиляль и Аль-Иттихад, который в полуфинале одолел Аль-Вахду 2:1. Решающий матч за трофей запланирован на 11 апреля.