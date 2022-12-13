Днепру-1 приписали интерес к защитнику сборной Коста-Рики, сыгравшему на ЧМ-2022

В одном из телеграмм-каналов появилась сомнительная новость о заинтересованности Днепра-1 к левому защитнику сборной Коста-Рики Рональду Матаррите. Футболист вроде бы уже следит за официальной страницей клуба в инстаграмме.

28-летний фланговый защитник подписался не только на аккаунт лидера УПЛ-2022/2023, но и на страницы в инстаграмме почетного президента Днепра-1 Юрия Березы и функционера клуба Глеба Платова.

Читайте также Позитивные новости: лидер Динамо восстановится от ужасной травмы до второй части сезона УПЛ

Неожиданный вариант для лидера УПЛ

Пока клуб никак не комментирует эту информацию. По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера левого защитника оценена в 1,5 миллиона евро Однако уже 1 января 2023 года Матаррита станет свободным агентом.

Возможно, Днер-1 воспользуется такой ситуацией и усилит левый фланг обороны. На этом фланге в украинском клубе выступает забивной Янис Амаш, который сейчас находится в лазарете команды.

Рональда Матаррита трижды попадал в заявку Коста-Рики на матчи ЧМ-2022. Дважды у них Матаррита выходил на футбольное поле. В общей сложности провел всего 24 минуты.

Днпиро-1 закончил первую часть сезона лидером УПЛ, набрав 35 очков. Еврокубковую весну команда Александра Кучера продолжит в плей-офф Лиги конференций.

Что известно о Рональде Матаррите