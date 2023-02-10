Известный инсайдер потролил Аталанту, продешевившую трансфер Малиновского в Марсель

Матч 1/8 Кубка Франции заставил всех говорить о Руслане Малиновском. Украинец отличился красивым голом во втором поединке за "провансальцев".

Красивый гол украинского полузащитника принес сенсационную победу Марсель над ПСЖ (2:1) и проход в четвертьфинал Кубка Франции. ПСЖ же упаковало чемоданы и улетело домой в Париж.

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Клуб из Бергамо промахнулся с трансфером украинца

Пушка от Малиновского изрядно всколыхнула разговоры в футбольном кругу. Включился в целую гору комплиментов в сторону Руслана и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Он намекнул, что Аталанта продешевила с трансфером украинца, отдав его в аренду с обязательным правом выкупа всего за суммарно 13 миллионов евро.

И ранее сообщалось о 10 миллионах для Аталанты, хотя по данным Transfermarkt, стоимость трансфера Малиновского составляет 18 миллионов евро

Следует напомнить, что марсельский Олимпик заплатил за Руслана Малиновского всего 10 миллионов евро плюс 3 миллиона доплаты,

– написал Романо.

Хотя игра Малиновского в первых матчах за "провансальцев" вообще не впечатляла. Большинство в футбольном круге говорили, что Руслану пока не в оптимальных кондициях, поэтому не может показать свою лучшую игру. Но уже в крайнем поединке Лиги 1 против Ниццы украинец доказал, что его адаптация проходит успешно.

Малиновский забил единственный гол Марселя в том поединке, который, к сожалению, не помог его команде избежать поражения. Ницца одержала выездную победу со счетом 1:3.

В кубковой игре против ПСЖ Руслан забил свой второй гол в футболке "провансальцев" в 7 сыгранных за них поединках.

. Впереди у подопечных Игоря Тудора выездная игра против Клермона в рамках 23 тура Лиги 1. Начало встречи 11 февраля в 22:00 (по киевскому времени).