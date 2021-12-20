Романчук показал лучшее время и пробился в финал 1500 метров на ЧМ по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук отобрался в финал чемпионата мира на короткой воде (25 метров), который проходит в Дубае. В квалификации он показал лучшее время.

Снова лучший

Романчук второй из украинцев, кто прошел в финал чемпионата мира-2021 по плаванию. Первой была украинка Дарья Зевина. Она заняла последнее место в финале 200-метровки на спине.

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Всего в квалификации приняли участие 29 спортсменов, в финал пробились 8 пловцов с лучшим временем.

Квалификация на дистанции 1500 метров вольным стилем была разделена на три заплыва. Украинец соревновался в третьем заплыве.

Среди его конкурентов – бронзовый призер Олимпиады-2020 Флориан Веллброк и олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Грегорио Пальтриньери.

Романчук выиграл квалификацию на перед чемпионатом мира-2021 на дистанции 1500 метров. На олимпийских играх он проплыл со временем 14:45.99, став лучшим. Однако тогда длина бассейна составляла 50 метров.

Михаил опередил на одну секунду своего ближайшего оппонента представителя Туниса Ахмеда Хафнауи.

На своей дебютной Олимпиаде в Токио Романчук выиграл две медали – серебряную и бронзовую. В одном из отборочных заплывов на 800 метров украинец установил олимпийский рекорд.

Во вторник, 21-го декабря состоится финал1500-метровки с участием Михаила Романчука.