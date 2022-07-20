Мне сейчас не до футбола, – Зозуля рассказал, вернется ли в чемпионат Украины

Роман Зозуля, превратившийся из футболиста в крупного волонтера, рассказал о возможном возвращении в Украину. Форвард ищет новейшую команду.

Зозуля: Я не могу звонить и просить взять меня

32-летний нападающий рассказал, были ли у него предложения от украинских клубов. Роман Зозуля опроверг все слухи, но не возразил, что рассмотрит предложения из Украины, если они поступят.

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Роман признался, что сам не может предлагать свою кандидатуру командам УПЛ.

Нет предложений по Украине. Будет предложение – будем разговаривать. Я ведь не могу звонить и просить взять меня. Все знают мои футбольные характеристики, поэтому... Я не говорю нет или так, а жду предложения. Агенты ищут варианты, в частности в Испании,

– рассказал Зозуля.

Зозуля все свое внимание уделяет помощи Украине, а не футболу. Агенты ищут Роману новую команду, ведь благодаря футболу нападающий сможет гораздо больше помочь украинским военным в финансовом плане.

Футболист активно волонтерит, закупает транспорт для бойцов, машины скорой помощи и другие военные устройства. Роман помогает нашим военным еще с 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе.

Хотя, если честно, мне сейчас не до футбола. Но команду хочется найти, ведь чем больше я играю, тем больше смогу финансово помочь ВСУ,

– заявил Роман.

Зозуля добавил, что еще год-два может играть на высоком уровне.

По данным Transfermarkt, у Зозули есть действующий контракт с испанской Фуэнлабрадой, рассчитанный до конца июня 2023 года. У испанского клуба есть опция пролонгации контракта футболиста на еще один год.

Зозуля большинство карьеры провел в Украине