Взрывы на территории военного аэродрома в "Энгельсе" прозвучали около 01:00 по киевскому времени в ночь на 26 декабря. В городе сразу был включен сигнал воздушной тревоги.

Подробнее Взрывы и пожар на аэродроме в Энгельсе 26 декабря: все, что известно

"В российском Энгельсе ночью раздавались взрывы. По предварительным данным есть погибшие. Если вы забыли, то именно там находится аэродром с тактической авиацией России. Это место, из которого производят массированные обстрелы нашей страны. Русня, что с лицом?", – написал по этому поводу Роман Зозуля.

Взрывы на аэродроме "Энгельс": что известно

Военный аэродром "Энгельс" расположен рядом с городом Саратов. Именно там расположены бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине.

Момент взрыва на аэродроме попал на видео. Поэтому российским властям не оставалось ничего другого, как подтвердить информацию о взрывах. Однако там заявили, что это "упали обломки беспилотника, которого удалось сбить". Хотя в результате этого "падение обломков" трое российских военных погибли, еще четверо получили ранения

Не исключено, что при взрыве могла пострадать и техника – до 5 самолетов. Или пункт управления базой.

Отметим, что это не в первый раз на аэродроме в Энгельсе раздаются взрывы. Впервые там были зафиксированы удары по аэродрому 5 декабря. При этом это город в тысяче километров от границы с Украиной.