Роман Зозуля официально покинул испанский Альбасете

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля официально покидает испанский клуб Альбасете. Зозуля покидает Альбасете после 4 сезонов в испанском клубе.

Я хочу поблагодарить всех вас за эти 4 года

В своем фейсбуке Зозуля написал прощальное письмо, в котором он поблагодарил Альбасете и клуб за проведенное время.

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Альбасете по итогам Сегунды вылетел в третий дивизион Испании. Роман выразил надежду, что клуб вернется в Сегунду.