Роман Зозуля официально покинул испанский Альбасете

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля официально покидает испанский клуб Альбасете. Зозуля покидает Альбасете после 4 сезонов в испанском клубе.
Я хочу поблагодарить всех вас за эти 4 года
В своем фейсбуке Зозуля написал прощальное письмо, в котором он поблагодарил Альбасете и клуб за проведенное время.
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Альбасете по итогам Сегунды вылетел в третий дивизион Испании. Роман выразил надежду, что клуб вернется в Сегунду.
- Роман Зозуля стал игроком Альбасете летом 2017 года. За испанский клуб Роман провел 142 матча, в которых забил 26 голов. В активе Зозули еще 11 ассистов.
- В сезоне 2019/2020 Альбасете боролся за выход в Ла Лигу, однако не смог повыситься в классе.
- Стоит заметить, что Альбасете встал на защиту Зозули в конфликте с болельщиками Райо Вальекано. Последние называли украинца нацистом и даже сорвали поединок с Альбасете.
- Зозуля покидает Альбасете в статусе свободного агента. Его контракт заканчивается 30 июня 2021 года.