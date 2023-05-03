Клубы АПЛ могут спасти Яремчука из рук Брюгге: кто заинтересовался украинцем

Брюгге продолжает борьбу в Туре за звание чемпиона. Хотя отстало от лидера турнирной таблицы О-лиги Бельгии Генка уже на 11 баллов.

К сожалению, команде практически не помогает на футбольном поле украинский нападающий Роман Яремчук. 27-летний форвард получает скудное время от тренерского штаба Брюгге.

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Спасательный жилет для Яремчука

Недавно еще и украинский комментатор Виктор Вацко назвал причину, которая не позволяет Яремчуку полностью проявить свои качества. У Романа возник конфликт со спортивным директором Брюгге Венсаном Монартом.

Именно по нефутбольным причинам украинский нападающий не играет, хотя его физическая форма тоже далека от идеальной. За новую команду Яремчук отыграл 26 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

Это далеко не та статистика, которую хотели бы увидеть в исполнении самого дорогого трансфера в истории клуба. Напомним, что Яремчук обошелся Брюгге в 16 миллионов евро.

Кто интересуется украинским форвардом

Теперь появилась новая информация о будущем Яремчука. Роман попал в список интересов сразу двух клубов АПЛ – Лидса (17 место) и Брентфорда (9 позиция).

Если интерес перерастет в полноценный трансфер, то Яремчук может стать пятым украинским футболистом в английском первенстве. В АПЛ уже играют четыре украинца – Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон) и Илья Забарный (Борнмут).

Отметим, что в структуре Брентфорда уже играет украинец Егор Ярмолюк, выступающий за вторую команду пчел.

К слову, контракт Яремчука с бельгийским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.