Возвращения в Брюгге не будет: Яремчук сменит клубную прописку

Роман Яремчук вскоре может перейти в новый клуб. Брюгге уже провел переговоры с потенциальным покупателем.

В сезоне-2023/2024 Роман Яремчук выступал на правах аренды за Валенсию. Однако права на игрока имеет бельгийский Брюгге.

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Куда перейдет Яремчук

Украинский футболист покинет Валенсию, однако не вернется в Брюгге, поскольку клуб нацелен продать нападающего. Бельгийцы уже провели переговоры с турецким Трабзонспором. Клубы даже обсудили цену трансфера.

Сам Яремчук доволен таким вариантом. Украинец провел разговор с главным тренером турецкого клуба, Абдуллой Авчи, после чего Роман выразил желание присоединиться к Трабзонспорому.

Статистика Романа Яремчука в сезоне-2023/2024

В текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 34 матча.

В целом украинец забил 8 голов.

Валенсия завершила текущий сезон в Ла Лиге на 9 месте, заработав 49 баллов.

Сейчас Роман Яремчук вместе со сборной готовится к Евро-2024, а также товарищеским матчам накануне турнира.