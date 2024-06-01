Возвращения в Брюгге не будет: Яремчук сменит клубную прописку
1 июня 2024, 14:05Читати новину українською
Источник:Fanatik
Роман Яремчук вскоре может перейти в новый клуб. Брюгге уже провел переговоры с потенциальным покупателем.
В сезоне-2023/2024 Роман Яремчук выступал на правах аренды за Валенсию. Однако права на игрока имеет бельгийский Брюгге.
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Куда перейдет Яремчук
Украинский футболист покинет Валенсию, однако не вернется в Брюгге, поскольку клуб нацелен продать нападающего. Бельгийцы уже провели переговоры с турецким Трабзонспором. Клубы даже обсудили цену трансфера.
Сам Яремчук доволен таким вариантом. Украинец провел разговор с главным тренером турецкого клуба, Абдуллой Авчи, после чего Роман выразил желание присоединиться к Трабзонспорому.Отметим. Сейчас Роман Яремчук вместе со сборной готовится к Евро-2024, а также товарищеским матчам накануне турнира.
Статистика Романа Яремчука в сезоне-2023/2024
- В текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 34 матча.
- В целом украинец забил 8 голов.
- Валенсия завершила текущий сезон в Ла Лиге на 9 месте, заработав 49 баллов.