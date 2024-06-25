В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу проведет матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024 против национальной команды Бельгии. От результата встречи напрямую зависит судьба путевки в стадию плей-офф.
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Сидорчук о матче против Бельгии на Евро-2024
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от заключительного матча на групповом этапе.
"Бельгия – топ-команда с очень сильной атакой. Самые опасные? Прежде всего, я бы назвал Де Брюйне – он великий игрок с великолепными качествами. Также Лукаку, Доку, Тилеманс провели очень сильную игру против Румынии. Онана, Троссар... Вы видите, я назвал почти весь состав. У них много отличных игроков.
Ключ к победе – наша страсть! Если мы будем увлечены игрой, как против Словакии, то сможем добиться успеха. Бельгия очень сильна в атаке, но у них есть некоторые проблемы в обороне. Мы можем использовать это в своих интересах", – сказал Сидорчук.
В параллельном матче третьего тура сборные Румынии и Словакии сыграют между собой. Обе команды устроит ничья в этом поединке.