В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу проведет матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024 против национальной команды Бельгии. От результата встречи напрямую зависит судьба путевки в стадию плей-офф.

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Сидорчук о матче против Бельгии на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от заключительного матча на групповом этапе.

"Бельгия – топ-команда с очень сильной атакой. Самые опасные? Прежде всего, я бы назвал Де Брюйне – он великий игрок с великолепными качествами. Также Лукаку, Доку, Тилеманс провели очень сильную игру против Румынии. Онана, Троссар... Вы видите, я назвал почти весь состав. У них много отличных игроков.

Ключ к победе – наша страсть! Если мы будем увлечены игрой, как против Словакии, то сможем добиться успеха. Бельгия очень сильна в атаке, но у них есть некоторые проблемы в обороне. Мы можем использовать это в своих интересах", – сказал Сидорчук.

Важно. Из-за поражения от Румынии (0:3) "сине-желтые" занимают последнее место в группе после двух туров. Игра против Бельгии, где Украине крайне желательно побеждать, начнется в 19:00 по киевскому времени.

В параллельном матче третьего тура сборные Румынии и Словакии сыграют между собой. Обе команды устроит ничья в этом поединке.