У Романа Яремчука конфликт в Брюгге: журналист рассказал, почему украинец проваливает сезон в Бельгии

Форвард сборной Украины неудачно зашел в новый клуб, где не может показать свои лучшие качества. По данным Виктора Вацка, проблемы не только в игровых неудачах, но и в нефутбольных аспектах.

Минувшим летом Роман Яремчук покинул Бенфику и вернулся в Бельгию. Украинца выкупил Брюгге, ради нападающего побивший свой трансферный рекорд.

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Яремчук обошелся "черно-синим" в 16 миллионов евро. Впрочем, в новой команде Роман так и может себя проявить. В 26 играх украинец забил два гола и отдал два ассиста.

У Яремчука конфликт

Игрок долгое время был запасным и выходил из лавки. А в двух последних играх Яремчук вообще не попадал в заявку. Как сообщает журналист Виктор Вацко, у Романа возник конфликт со спортивным директором Брюгге Венсаном Монартом.

По его информации, именно по нефутбольным причинам украинец не играет, а не по плохой форме. При этом бывший тренер команды Скотт Паркер шел против спортдиректора и доверял Яремчуку. Но в подсуке англичанин проработал всего несколько месяцев.

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Роман близок к смене команды

Также журналист уверен, что Романа летом собираются продавать. Клуб уже сообщил об этом игроку, но пока неясно, кто удовлетворит ценник Брюгге. Контракт игрока действует до 2026 года. Ранее сообщалось о интерес Майнца к Яремчуку.

Отметим, что черно-синие смогли выйти в чемпионский плей-офф, заняв четвертое место в регулярном чемпионате Бельгии. Впрочем, расстояние от лидера за пять туров до завершения составляет 11 баллов.