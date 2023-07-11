Украина с рекордным показателем одержала первую победу на чемпионате мира-2023 по параатлетике

В Париже, 9 июля, стартовал чемпионат мира по параатлетике. На нем также разыгрываются лицензии на Паралимпиаду-2024.

В первые два дня финалов сборная Украины завоевала четыре медали и семь лицензий на Паралимпиаду-2024. Наибольшим успехом за это время отличился толкатель ядра – Роман Данилюк, пишет 24 Канал.

Читайте также Гераскевич хочет исключить предателя Бубка из НОК Украины, поставляющего топливо оккупантам

Данилюк установил рекорд чемпионатов мира по параатлетике

После "бронзы" в первый соревновательный день в метании копья от Владислава Белого, Украина пополнила копилку медалей первым "золотом". Наша страна была представлена в трех финалах: толкании ядра, а также в беге на 100 и 400 метров. И, что радует, в каждом из них "сине-желтые" либо получили медаль, либо принесли лицензию на Паралимпиаду.

Главное событие – победа Романа Данилюка. Он с рекордом чемпионата мира завершил финал в толкании ядра с результатом 16.73 метра. Владимир Пономаренко также разделил с ним пьедестал и занял второе место. Наталья Кобзарь в беге на 400 метров принесла Украине еще одно "серебро". Владислав Загребельный в беге на 100 метров хоть и не вошел в топ-3, но стал четвертым, что дало Украине еще одну лицензию на Паралимпиаду-2024.

После соревновательного дня Украина теперь имеет ровно 200 медалей в истории паралимпийских чемпионатов мира: 69 золотых, 61 серебряную и 70 бронзовых медалей.

. На предыдущем ЧМ-2019 в Дубае украинцы вошли в топ-5 медального зачета. Тогда наши спортсмены завоевали 27 наград, 11 из которых наивысшего сорта.

Надеемся, что в этот раз украинские атлеты смогу даже улучшить результат прошлого турнира. Нынешние соревнования продлятся до 17 июля.