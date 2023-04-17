Переступив собственное "я": известна дальнейшая судьба Безуса в Омонии после его затей
Источник:This is Mappa
Игрок сборной Украины Роман Безус узнал решение киприотского коллектива по поводу своего будущего. Хавбек переосмыслил свои действия.
Роман Безус вернется к тренировкам с Омонией. Украинскому полузащитнику удалось заладить проблемы в киприотском клубе.
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Утолив эмоции
Роман Безус был отстранен от тренировок с Омонией, поскольку у него возник конфликт с неназванным одноклубником. Такое поведение плохо влияло на микроклимат в команде, поэтому украинского полузащитника решили наказать и не дать ему возможности заниматься любимым делом.
Однако все заслуживают второго шанса, тем более, когда провинившийся осознал свою ошибку. Роман Безус решил уладить спор с партнером по команде, чтобы от конфликтов больше не страдал весь киприотский коллектив. Украинец извинился перед остальной командой, что и позволило нивелировать неприятную ситуацию. Таким образом, Безус и вернулся к тренировкам с Омонией.
Украинец в киприотском коллективе
- 6 августа 2022 года Омония объявила о подписании контракта с Романом Безусом.
- 32-летний атакующий полузащитник заключил соглашение с киприотами до конца мая 2024 года. Но там есть пункт пролонгации сотрудничества еще на год.
- Оммони Безус достался бесплатно, ведь перешел в статусе свободного агента. До этого играл за бельгийский Гент.
- В текущем сезоне украинец провел в футболке Омонии 30 матчей, в которых отличился 4 голами и столькими ассистами.