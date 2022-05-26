Рома забрала из-под носа у Фейенорда трофей Лиги конференций: видеообзор

Рома и Фейеноорд 25 мая сошлись в Тиране в финале Лиги конференций. Рома завоевала трофей в дебютном сезоне этого еврокубкового турнира.

Рома – Фейеноорд 1:0

Гол: Дзаньоло, 32

Финал Лиги конференций стал вторым в сезоне-2021/2022 среди еврокубковых турниров. Команды соревновались за трофей на "Арене Комбетаре" в албанской Тиране, пишет 24 канал.

На пути к решающему матчу Фейенорд по итогам двух поединков обыграл французский Марсель со счетом 2:3. Рома в первой встрече с Лестером расписала мировую 1:1, а уже в ответном матче минимально обыграла "лис" (1:0). В общей сложности 2:1 в пользу итальянского клуба.

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Команды осторожно начали поединок. В первой 10-минутке голкиперы были вообще без работы. Уже на старте поединка Мхитарян очутился на газоне. Генрих не смог продолжить финал. К вынужденной замене прибег Моуринью.

На 32-й минуте счет в матче стал 1:0 в пользу Ромы. Первый удар итальянцев в створ ворот соперника стал результативным. Манчини классной передачей из глубины поля нашел в штрафной соперника Дзаньоло. Николо удалось избежать офсайда и вторым касанием отправить мяч мимо голкипера Фейенорда.

Видео гола Ромы

Патрисиу легко забрал мяч в руки после удара по центру ворот от Кокджу.

Рома и Фейенорд продолжали показывать футбол, который был очень скупым на моменты.

Нелсон головой пробил в сторону ворот Ромы, но защитник "волков" заблокировал выстрел.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете итальянского клуба – 1:0.

Тотальное доминирование Фейенорда, которое не воплотилось в гол

Уже в начале второго тайма нидерландцы могли сровнять цифры на табло. Манчини чуть не срезал мяч в свои ворота, а с добиванием Тела справился Патрисиу. Руи продемонстрировал чудеса реакции на линии ворот Ромы.

Через несколько минут Маласия после паса пяткой мощным ударом из-за пределов штрафной заставил Патрисиу снова выдали эффектный сейв. Руи перевел мяч в крестовину собственных владений.

Абрахам вырывался на свободный прострел перед воротами Фейенорда. Нападающего Ромы держали за руку, но судья дал побороться в этом эпизоде. Темми сигнализировал арбитру о фол, но тот оказался неумолим.

Фейенорд не прекращал штурм ворот Ромы.

Верету зарядил свое орудие под стойку, но на пути гола стал голкипер Фейенорда Бейлов. Одиночный момент создали итальянцы во втором тайме, ведь Фейенорд логически по сценарию превосходил соперника в атакующих действиях.

В последней 10-минутке основного времени Смоллинг заблокировал удар Дессера.

Синистерра классно прошил защиту "волков", но победителем из этой дуэли стал голкипер Ромы. Патрисиу не разрешил сопернику записать свою фамилию на табло стадиона в Тиране.

Пеллегрини пробил прямо во вратаря Фейенорда после классной разрезной передачи от партнера по команде.

Нидерландцы абсолютно всей командой бросились на ворота Ромы. Но воплотить безумное преимущество в атаке Феенорд так и не смог.

Рома – победитель первого в истории розыгрыша Лиги конференций.