Сине-желтое сердце: Рома запустила в продажу шарф в поддержку Украины – клубное фото

Итальянская Рома сделала жест поддержки в сторону Украины. Футбольный клуб Серии А еще раз показал на чьей стороне стоящий в войне против России.

"Волки" выпустили оригинальный шарф для фанатов в преддверии домашнего поединка против туринского Ювентуса. Болельщики Ромы могут прийти на стадион с сине-желтыми сердцами.

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Жест солидарности с Украиной

Римский клуб запустил в продажу шарфы, на которых рядом с лого и названием команды изображено сердце в цветах флага Украины.

Такую новую клубную атрибутику фанаты Ромы смогут приобрести прямо на трех локациях на территории стадиона "Олимпийский" в Риме. Это совместная благотворительная акция поддержки итальянского клуба вместе с Агентством ООН по делам беженцев.

Все вырученные от продажи средства организация системы ООН потратит на закупку электрогенераторов для Украины. Даже после года полномасштабного вторжения итальянцы находятся бок о бок с украинским народом.



Жест поддержки от Ромы / Фото итальянского клуба

Поединок 25 тура Серии А Рома – Ювентус состоится 5 марта в 21:45 по Киеву.

Рома и Ювентус идут в турнирной таблице итальянского первенства. "Волки" занимают 5-ю позицию, которая позволяет клубу попасть в групповой раунд Лиги Европы, имея в своем активе 44 балла. Туринский же соперник уступает команде Жозе Моуринью 9 очками – 35 пунктов и идет седьмым.