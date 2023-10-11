Призрачный шанс на реванш: женская команда Ворсклы разгромно уступила Роми в квалификации в ЛЧ

Полтавский коллектив может остановиться за год до мечты. Но вот украинкам все же есть возможность написать сказку

Рома – Ворскла 3:0

Голы : Винс, 15, Джульяно, 58, Джачинти, 64

Рома и Ворскла провели встречу в рамках отбора в Лигу чемпионов, из которой победителями вышли "волчицы". Итальянки уверенно подтвердили роль фавориток, пишет 24 Канал.

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Хуже и не придумаешь

Украинский коллектив в "финале" квалификации к самому престижному женскому клубному турниру наткнулся на очень маститого соперника. Дело в том, что Рома – действующий чемпион Италии, а также прошлогодний четвертьфиналист Лиги чемпионов, поэтому достижения "волчиц" уже наводят страх на своих оппонентов. Но вот полтавский клуб достойно бросился противостоять маститому сопернику, однако класс дал о себе знать.

Итальянки сразу бросились атаковать "зелено-белых", поэтому гол долго ждать не стоило. На 15-й минуте игры два невероятных спасения продемонстрировала голкипера Ворсклы Екатерина Самсон, однако Роми с третьей попытки удалось открыть счет. В дальнейшем украинский вратарь продолжал героически сейвить, но вот настойчивость итальянок превзошла попытки Самсон, поэтому те смогли еще дважды отметить по перерыву. "Зелено-белые" также не отсиживались в защите, но вот того, что выдали полтавские футболистки, было мало, чтобы хотя бы один раз отличиться.

. Последнее поражение Ворсклы зафиксировано еще в сентябре 2022 года (также в квалификации Лиги чемпионов). С тех пор они только однажды играли вничью.

Видеообзор матча:

Таким образом, полтавский коллектив разгромно уступает Роми в первом из двух поединков "финала" квалификации в ЛЧ. Ответный матч состоится ровно через неделю, а именно 18-го октября. Команды сойдутся на том же стадионе в Риме, поскольку украинские клубы не могут играть дома.