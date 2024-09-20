Конфликт с руководством и звезда "волков": стало известно, почему Рома уволила Де Росси

В среду, 18 сентября, руководством Ромы было принято решение уволить главного тренера команды. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты в начале нового сезона-2024/2025.

По решению боссов "волков" Даниэль де Росси был уволен с должности главного тренера римлян. Стали известны причины прекращения сотрудничества с легендарным экс-футболистом Ромы, об этом сообщает портал Fichajes.net.

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Причины увольнения Даниэле де Росси

Основная причина увольнения главного тренера Ромы Даниэле де Росси – это плохие результаты на старте нового сезона Серии А. По итогам четырех первых туров итальянского чемпионата "волки" смогли добыть 3 очка.

Отметим, что легендарный экс-футболист римлян находился в состоянии конфликта с генеральным директором Ромы Линой Сулукой. Итальянский наставник также имел другие взгляды в отличие от владельцев клуба семьи Фридкинов по развитию и будущему проекту.

К слову. Иван Юрич стал новым главным тренером Ромы. До этого хорватский специалист работал в Торино и с некоторыми командами из низших дивизионов футбольной Италии.

Последняя причина, которая положила конец работе Де Росси в Роме – Пауло Дибала. Руководство "волков" были разочарованы тем, что тренер не смог качественно заиграть аргентинского футболиста в команде.