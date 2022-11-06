"Орлы" против Моуриньо: детская ошибка Ромы принесла победу Лацио в дерби – видео дикого фэйла

Команда Жозе Моуриньо умудрилась проиграть соседям по городу из-за дикой ошибки Роджера Ибаньеза. Итальянец на ровном месте подарил мяч сопернику в своей штрафной площадке.

Рома – Лацио 0:1

Гол: Фелипе Андерсон, 29.

Этот уикенд в Серии А оказался насыщенным на топовые противостояния. Вчера Наполи переиграл на выезде Аталанта и закрепился на первом месте.

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А на воскресенье было вынесено еще два поединка между грандами. Первым из них произошло римское дерби, где Рома и Лацио сошлись в борьбе за место в топ-четверке, пишет 24 канал.

Все решила детский фэйл

Обе команды потеряли своих лидеров атаки, из-за травм не смогли сыграть Пауло Дибала и Чиро Иммобиле. Рома и Лацио показали практически равную игру, но судьбу поединка решила досадная ошибка Роджера Ибаньеза.

В середине первого тайма итальянец у своих ворот пошел обыгрывать Педро. В итоге Роджер подарил сопернику мяч, улетевший к свободному Фелипе Андерсону. Бразилец легко воспользовался подарком соперника и пробил Руи Патрисиу.

Видеообзор матча Рома – Лацио:

"Орлы" взлетают, "волки" падают

Моуриньо пытался освежить игру рядом замен во втором тайме, однако защита Лацио отыграла надежно. Таким образом, "орлы" обходят соседей по городу в турнирной таблице и уходят на третье место. Отставание от лидера Наполи – 8 очков.

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Рома же упала на пятую позицию (-2 балла от Лацио и Аталанты), но вечером подопечных Моуриньо могут обойти Интер или Ювентус. Посреди недели римские команды сыграют с аутсайдерами. Подопечные Сарри примут Монцу, а волки поедут в гости в Сассуоло.