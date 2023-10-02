"Я была удивлена": жена Малиновского призналась, на каких условиях Руслан перешел в Дженоа

В середине августа 2023 года Руслан Малиновский вернулся в итальянский футбол. Дженоа взяла в аренду украинского полузащитника до конца текущего сезона 2023/2024, но с возможностью выкупа контракта футболиста сборной Украины.

Руслан недолго пробыл без итальянского футбола. После того как не очень красиво повели себя с Малиновским во французском Марселе. Украинец отыграл за "провансальцев" всего 23 матча (2 гола и 1 ассист). После чего снова оказался в итальянской Серии А.

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Малиновская: Если они берут игрока и готовы на эти условия – для нас это очень много значит

Жена футболиста Роксана Малиновского припомнила, как развивались переговоры между Русланом и итальянским клубом. Возлюбленная полузащитника была приятно удивлена предложением "грифонов".

Я была очень удивлена. У Дженоа ему сделали такой же контракт, как у него был в Марселе, и это важно. Если они берут игрока и готовы на эти условия – для нас это очень много значит, потому что они даже не думали долго, они понимали, что нужно решать, и они были очень конкретны,

– рассказала Роксана.

Жена Руслана добавила, что не было долгого ожидания возможного сотрудничества с обеих сторон. Все было очень четко и понятно. Семье украинского полузащитника понравился тот факт, как вели себя представители "грифонов" в этих переговорах.

Пока Малиновский не так приятно удивляет Дженоа, как предложение "грифонов" его жену. Руслан принял участие в 5 поединках за бывший клуб Андрея Шевченко, в которых пока еще не отличался результативными действиями.

В прошлом туре против Удинезе, закончившегося боевой ничьей 2:2, Малиновский вышел в старте Дженоа и провел на поле 67 минут. Вместо него на поле появился Беркан Кутлу. После матча главный тренер "грифонов" прокомментировал игру украинца в выездной встрече с Удинезе.

Дженоа с 8 баллами идет лишь на 18-й позиции среди 20 клубов Серии А. Свой следующий матч клуб Малиновского проведет 7 октября дома против одного из лидеров сезона Милана.