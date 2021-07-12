Легенда МЮ и Моуринью "уничтожили" звезд сборной Англии за серию пенальти против Италии

Сборная Англии впервые в истории сыграла в финале чемпионата Европы и уступила Италии. Английская сборная проиграла в серии послематчевых пенальти.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт перед финальным свистком сделал две замены, выпустив под пенальти Джейдона Санчо и Маркус Рашфорда. Оба футболиста практически не появлялись на футбольном поле на Евро-2020.

Смотрите также Фейли Рашфорда и Санчо и чемпионский сейв Доннаруммы: серия пенальти финала Евро-2020 – видео

Кроме того, решающий пенальти в матче доверили бить 19-летнему Букайо Сака. Все трое молодых дарований Англии не справились с нервами и не смогли реализовать пенальти, в результате чего их команда проиграла.

Кин: вы не можете позволить 19-летнему парню бить пенальти

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин раскритиковал лидеров сборной Англии Рахима Стерлинга и Джека Грилиша за то, что они не били пенальти.

Рахим Стерлинг или Джек Грилиш, вы не можете позволить молодому парню встать перед вами. Вы не можете позволить 19-летнему застенчивому парню идти бить пенальти, когда вы сыграли гораздо больше матчей. Тот же Стерлинг выигрывал трофеи. Ты должен встать перед этим ребенком и сказать, что сам пойдешь бить пенальти,

– заявил Кин.

Легендарный тренер Челси, Реала и Интера Жозе Моуринью также раскритиковал лидеров Англии. Об этом сообщает talkSPORT.

"Если говорить о тех, кто исполнял пенальти, то поставить Сака последним – трудное решение. В такой момент вся ответственность ложится на плечи молодого игрока – это очень сложно для него. Мне очень жаль его", – сказал Жозе.

По мнению Моуринью, пенальти должны были бить Стерлинг, Джон Стоунз или же Люк Шоу.

Где в такой ситуации были Стерлинг, Стоунз, Шоу? Гарет Саутгейт кажется мне искренним парнем, который защищает своих футболистов. Он никогда не скажет, что футболисты были не готовы бить,

– добавил тренер

Саутгейт: Это был мой выбор

Наставник англичан Гарет Саутгейт взял вину за поражение в серии пенальти на себя. Об этом информирует BBC.

"За это отвечаю я. Я выбрал игроков, которые бьют, исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти – это был мой выбор, который целиком лежит на мне", – сказал специалист.

Партнеров по команде поддержал капитан сборной Англии Гарри Кейн.

"Надо не опускать голову. Любой может не забить пенальти. Мы вместе побеждаем, вместе и проигрываем", – цитирует Кейна УЕФА.