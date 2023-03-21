Клуб АПЛ возглавил тренер-рекордсмен, который был в шаге от сборной Украины

Ветеран тренерского цеха Рой Ходжсон стал главным тренером Кристал Пэлас. 75-летний специалист во второй раз возглавил "орлов".

Рой Ходжсон в очередной раз отсрочил выход на пенсию. Опытный специалист будет тренировать Кристал Пэлас до конца сезона. В этой должности он заменил Патрика Виейра.

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Ходжсона пригласили на роль "пожарного"

Ассистентами Ходжсона будут Пэдди Маккарти и Рэй Льюингтон. Дин Кили останется в должности тренера вратарей. После 28 сыгранных матчей Кристал Пэлас занимает 12-ю строчку в таблице. От "зоны вылета" команду отделяет всего три очка.

Для меня честь вернуться в клуб, который всегда так много значил для меня, и получить важную задачу изменить судьбу команды. Наша единственная цель сейчас – начать побеждать в матчах и получать очки, необходимые для обеспечения прописки в Премьер-лиге,

– прокомментировал свое назначение Ходжсон.

Отметим, что Рой Ходжсон является воспитанником Кристал Пэлас. Он возглавлял клуб своей юности с сентября 2017 по май 2021 года. За долгую тренерскую карьеру англичанин возглавлял национальные сборные Англии, Швейцарии, ОАЭ, Финляндии. В клубной карьере Ходжсон тренировал Интер, Ливерпуль, Удинезе, Фулхэм, а также ряд других клубов. В 2010 году специалист признавался тренером года в Англии.

В конце 2007 года Ходжсон мог возглавить национальную сборную Украины. Впрочем, тогда УАФ остановила свой выбор на Алексее Михайличенко, возглавлявшем "сине-желтых" в отборочном турнире к ЧМ-2010.