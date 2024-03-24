Хватило 30 секунд: украинский супертяжеловес эффектно нокаутировал американца в первом раунде - видео

Непобежденный украинский боксер Цотне Рогава провел свой шестой бой на профи-ринге. Соперником нашего супертяжеловеса был американец Антонио Браун.

В ночь на 24 марта в Онтарио (США) состоялся вечер бокса. В рамках шоу встретились украинский проспект Цотне Рогава и американец Антонио Браун, пишет 24 Канал.

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Шестая подряд победа Рогавы

Поединок оказался очень непродолжительным. Американец опасался украинского гиганта. Более того, еще до первого удара Браун оказался на канвасе.

Рогава нанес несколько мощных ударов, после которых американский джорнимен трижды падал. Рефери решил, что Браун достаточно получил и остановил одностороннее избиение, зафиксировав технический нокаут на 30-й секунде первого раунда.

Видео нокаута в поединке Рогава – Браун