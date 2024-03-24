У ніч на 24 березня в Онтаріо (США) відбувся вечір боксу. В рамках шоу зустрілися український проспект Цотне Рогава та американець Антоніо Браун, пише 24 Канал.

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Шоста поспіль перемога Рогави

Поєдинок виявиася дуже короткотривалим. Американець побоювався українського гіганта. Ба більше, ще до першого удару Браун опинився на канвасі.

Рогава завдав кілька потужних ударів, після яких американський джорнімен тричі падав. Рефері вирішив, що Браун достатньо отримав та зупинив одностороннє побиття, зафіксувавши технічний нокаут на 30-й секунді першого раунду.

Відео нокауту в поєдинку Рогава – Браун