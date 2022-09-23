Прощается с кортом: Федерер в смокинге дал мастер-класс по настольному теннису – яркое видео

Легендарный теннисист Роджер Федерер прощается с профессиональной карьерой. Швейцарец показал свои навыки в теннисе, но уже не на корте.

Мастер-класс по пинг-понгу

Роджер Федерер в 41-летнем возрасте зачехляет ракетку. 23 сентября состоится прощальный матч швейцарского теннисиста.

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В первый игровой день Кубка Лейвера-2022 Федерер сыграет в дуэте с Надалем против пары Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо. А до матча Роджер участвует в торжественных событиях. Теннисист сменил спортивную одежду на смокинг.

Но даже в классическом костюме Федерер может показать все свои навыки в теннисе. Правда, на этот раз швейцарец сошелся с соперником в пинг-понге. Роджер спокойно может составить конкуренцию профессиональным игрокам в настольный теннис.

На последнем турнире в карьере Федерера на корт выйдут другие звезды мужского тенниса – Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Фрэнсис Тиафо и другие.

Мастер-класс от Федерера по настольному теннису: смотрите видео

В течение своей карьеры Федерер завоевал 103 титула. Роджер – бывшая первая ракетка мира, заработавшая более 130 миллионов долларов призовых. Одержал 1251 победу только при 275 поражениях.