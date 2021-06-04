Федерер поскандалил с судьей на Ролан Гаррос после предупреждения

Швейцарский теннисист Роджер Федерер 3 июня успешно преодолел второй круг Ролан Гаррос-2021. В 1/32 финала бывшая первая ракетка мира остановил Марина Чилича.

Федерер и арбитр две минуты обсуждали ситуацию

Во втором сете 39-летний Федерер получил предупреждение за затяжку времени. Инцидент произошел, когда Чилич подавал при счете 3:1, 40:40.

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Хорват уже стоял на задней линии, когда Федерер последовал за полотенцем, чтобы вытереться перед розыгрышем. Судья вынес ему предупреждение.

После этого Федерер и арбитр две минуты обсуждали ситуацию на французском языке. Роджер утверждал, что тратил столько времени, потому что ему пришлось пройти из одного угла корта в другой за полотенцем.

В итоге швейцарец затянул в спор и Чилича. Он спросил хорвата, действительно ли действует слишком медленно. Хорват ответил, что нет и добавил, что Роджер иногда не был готов принимать, когда Марин уже хотел подавать.

Спор Федерера и судьи продолжился во время смены сторон, когда Федерер уступал 1:4.

Это чушь какая-то, я ничего не понимаю. Вы мне ничего не говорили. Можно же просто поговорить со мной, сказать: "Роджер, по-моему, ты действуешь слишком медленно". Я на самом деле все делаю так медленно? Пожалуйста, сначала подумайте, а потом реагируйте,

– говорил Роджер.

После игры Федерер заявил, что во время матча произошло недоразумение, информирует Tennis Now.

"Сначала я не понял, что произошло, а потом осознал, что он мог сказать мне что-то о предупреждении. Я пытался понять, что произошло, ведь я не затягивал время. Мне казалось, что я не заставляю его ждать, пока в один момент не осознал, что один раз Марин подавал, когда я еще не был готов к приему.

Я думал, что он тренирует подачу, хоть это и странно, но потом я осознал, что он давно ждет и сказал судье: "Почему вы мне не сказали? Я и не подозревал, что его что-то не устраивает". А он в ответ: "Я думал, вы поняли". И я такой: "Окей, опять ситуация такая, что вы додумывали за меня, а в итоге никто ничего не подозревал. Произошло недоразумение", – заявил Роджер.

Вместе с тем, титулованный швейцарец обвинил Чилича в затягивании времени во время подачи.

"Но тут еще такое дело, что Чилич перед подачей еще 10 раз стучит мячом. Мне тоже не хочется ждать, пока он готовится. Так что это было недоразумением по разным причинам. Я почувствовал себя новичком, который ничего не понимает. Это был интересный опыт", – резюмировал Роджер.

Федерер выиграл по итогам 4 сетов– 6:2, 2:6, 7:6, 6:2. Следующим соперником Федерера станет немец Доминик Кепфер.

Федерер – Чилич видеообзор