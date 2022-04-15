Родригес и Тилл с флагом Украины поддержали Динамо в благотворительном матче

Киевское "Динамо" продолжает проводить благотворительные матчи в поддержку Украины. Очередным соперником "бело-синих" стал турецкий Галатасарай.

Пришли поддержать украинский клуб

Подопечные Мирчи Луческу отмечали вторую победу подряд со счетом 1:3. Голы в составе "бело-синих" забивали Виталий Буяльский, Артем Беседин и Виктор Цыганков.

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Динамо на поединке Турции осталось не без поддержки. Многие зрители имели сине-желтые флаги. На трибунах можно было увидеть сразу двух легионеров, ранее выступавших в УПЛ. Речь идет о Жерсоне Родригесе и Оливье Тилле, выступающих на правах аренды за турецкий Эюпспор.

Футболисты пришли поддержать Динамо. С собой игроки приходили в флаг Украины.

Напомним, что контракты Родригеса и Тилля принадлежат Динамо и Ворскли соответственно.



Тилль и Родригес поддержали Динамо / Скриншот из инстаграмма Жерсона

. Следующий матч Динамо в благотворительном турне сыграет против румынского Клужа (20 апреля).