Прийшли підтримати український клуб

Підопічні Мірчі Луческу святкували другу перемогу поспіль з рахунком 1:3. Голи у складі "біло-синіх" забивали Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін та Віктор Циганков.

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Динамо на поєдинку у Туреччині залишилось не без підтримки. Багато глядачів мали синьо-жовті прапори. На трибунах можна було побачити одразу двох легіонерів, які раніше виступали в УПЛ. Мова йде про Жерсона Родрігеса та Олів'є Тілля, які виступають за на правах оренди за турецький Еюпспор.

Футболісти прийшли підтримати Динамо. З собою гравці приходили прапор України.

Нагадаємо, що контракти Родрігеса та Тілля належать Динамо та Ворсклі відповідно.



Тілль та Родрігес підтримали Динамо / Скриншот із інстаграму Жерсона

До слова. Наступний матч Динамо у благодійному турне зіграє проти румунського Клужа (20 квітня).