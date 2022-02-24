Родня, я дома, – Усик вернулся в Украину после турне в Британии

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик вернулся в Украину после своего визита в Великобританию.

Украинец улетел в Великобританию для согласования вопросов реванша с Энтони Джошуа. По словам промоутера британца, стороны дошли до определенных договоренностей, осталось только согласовать дату и место поединка.

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"Родня, я дома", - написал боксер в сторис собственного инстаграма.

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