Кларк победил своего соотечественника Юджина Мюррея, не имеющего проблем со здоровьем. Сделал он это в трехраундовом поединке на турнире Gladiator Challenge: Seasons Beatings в Сан-Диего (штат Калифорния) единогласным решением судей. Ранее Кларк говорил, что мечтает выступать в UFC.

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Невероятный человек

Зейон родился без ног из-за редкого врожденного дефекта, который известен как синдром каудальной регрессии. Атлет получил свою популярность из-за конкурентоспособности в разных видах спорта. Кларк выступает с мотивационными речами, такими как: "Единственное ограничение, которое у тебя есть – это ты сам."

Также у Зейона есть немало рекордов Гиннесса. Он самый быстрый человек мира, ходящий на руках. Также у него рекорд по прыжку на коробку только с помощью рук (84 см). К тому же, Кларк рекордсмен по алмазному отжиму (248 раз за 3 минуты).

Зейон Кларк занимался спортивной борьбой в старшей школе и попал в борцовскую команду Кентского университета. Но из-за травм плеча и спины он не смог выступить на Паралимпиаде в Токио. Однако он рассчитывает выступить на играх в Париже в гонках на колясках.