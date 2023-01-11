Известный бразильский форвард собирается вернуться в футбол после ареста за изнасилование
Источник:AS
Робиньо запомнился не только играми за Реал, МанСити и Милан, но и громким скандалом. Нападающий уже два года нигде не выступал, но решил возобновить карьеру в свои 38 лет.
Известный бразильский форвард Робиньо продолжает находиться в центре скандальных новостей. Всему виной – обвинение в изнасиловании итальянским судом.
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В 2017 году бразильца и еще пятерых парней приговорили к 9 годам из-за сексуального насилия по отношению к 23-летней албанке. Это произошло в ночном клубе во время дня рождения девушки, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.
Впрочем Робиньо так и не сел в тюрьму, ведь Бразилия отказала в экстрадиции своего гражданина в Италию. Но с 2020 года форвард остается без игровой практики после того, как покинул Сантос.
И вот уже в возрасте 38 лет игрок решил возобновить карьеру. Как сообщают бразильские СМИ, Робиньо согласовал контракт с клубом Бразиленсе, выступающим в Серии D. Об условиях договора пока неизвестно.
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Карьера Робиньо:
- Робиньо является питомцем Сантоса, где он начал профессиональную карьеру в 2002 году.
- После этого форвард выступал за мадридский Реал, Манчестер Сити, Милан, Гуанчжоу Эвергранд, Атлетико Минейро, Сивасспор, Истанбул Башакшехир и снова Сантос.
- За свою карьеру Робиньо становился чемпионом пяти стран – по два раза в Бразилии с Сантосом и Испании (Реал) и по одному Италии (Милан), Китая (Гуанчжоу) и Турции (Башакшехир).
- Кроме того, нападающий наиграл 100 матчей за сборную Бразилии, отличившись 28 голами.
- Вместе с "селесао" Робиньо дважды выигрывал Кубок Конфедераций (2005, 2009) и однажды – Копа Америка (2007).