Відомий бразильський форвард збирається повернутися у футбол після арешту за зґвалтування
Джерело:AS
Робіньо запам'ятався не тільки іграми за Реал, МанСіті та Мілан, а ще і гучним скандалом. Нападник вже два роки ніде не виступав, але вирішив поновити кар'єру у свої 38.
Відомий бразильський форвард Робіньо продовжує бути в центрі скандальних новин. Всьому виною – звинувачення у зґвалтуванні італійським судом.
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У 2017 році бразильця та ще п'ятьох хлопців засудили до 9 років через сексуальне насилля по відношенню до 23-річної албанки. Це сталося у нічному клубі під час дня народження дівчини, яка була у стані алкогольного сп'яніння.
Втім Робіньо так і не сів до в'язниці, адже Бразилія відмовила у екстрадиції свого громадянина до Італії. Але з 2020 року форвард залишається без ігрової практики після того, як залишив Сантос.
І ось вже у віці 38 років гравець вирішив поновити кар'єру. Як повідомляють бразильські ЗМІ, Робіньо узгодив контракт із клубом Бразіленсе, який виступає у Серії D. Про умови договору поки невідомо.
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Кар'єра Робіньо:
- Робіньо є вихованцем Сантоса, де він почав професійну кар'єру у 2002 році.
- Після цього форвард виступав за мадридський Реал, Манчестер Сіті, Мілан, Гуанчжоу Евергранд, Атлетіко Мінейро, Сівасспор, Істанбул Башакшехір та знову Сантос.
- За свою кар'єру Робіньо ставав чемпіоном п'яти країн – по два рази Бразилії із Сантосом та Іспанії (Реал) і по одному Італії (Мілан), Китаю (Гуанчжоу) та Туреччини (Башакшехір).
- Крім того, нападник награв 100 матчів за збірну Бразилії, відзначившись 28 голами.
- Разом із "селесао" Робіньо двічі вигравав Кубок Конфедерацій (2005, 2009) та одного разу – Копа Америка (2007).