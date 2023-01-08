Умер известный экс-игрок сборной Бразилии Роберто Динамит, приводивший команду к бронзе на ЧМ

Как и Пеле, легендарный нападающий не смог преодолеть рак. Роберто сиял в 70-80-е годы, став легендой Васку Да Гамы.

В конце прошлого года футбольную Бразилию всколыхнула трагедия. На 83-м году жизни скончался "Король футбол" Пеле, долгое время сражавшийся с раком.

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2023 год также начался для бразильцев из плохой новости. Ушел из жизни Карлос Роберто де Оливейра. На футбольном поле его все знали как Роберто Динамит.

Легенда Васку Да Гамы скончался в возрасте 68 лет. Роберто также был болен онкологией, ему диагностировали рак кишечника. Его он не смог побороть.

Чем запомнился Роберто Динамит

Большинство своей карьеры Динамит посвятил клубу Васку Да Гама, которому отдал более 20 лет. В 745 матчах за "черно-белых" Роберто забил 469 голов. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба из Рио-де-Жанейро.

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За сборную Бразилии нападающий отыграл 38 поединков, забив 20 голов. Особенно успешным для него стал Мундиаль в 1978 году. Тогда "селесао" взяли бронзу, а сам Динамит забил три мяча.