Роберто Де Дзерби впервые прокомментировал соперника Шахтера в Лиге чемпионов

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от участия команды в квалификации Лиги чемпионов.

Де Дзерби признался, что его подопечных в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов ожидают сложные встречи с бельгийским Генк. Впрочем, итальянец заявил, что к ним команда подойдет полностью готова.

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"Команда готова, но еще не полностью. Как и все остальные клубы в Европе на старте сезона. Если мы хотим играть в группе Лиги чемпионов, должны быть готовы противостоять хорошим, сильным командам. Генк – из таких, и нам будет крайне трудно. Но Шахтер тоже сильный, и, думаю, Генку будет еще сложнее", – заявил Де Дзерби.

Шахтер – Генк: что известно о матче