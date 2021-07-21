Роберто Де Дзерби впервые прокомментировал соперника Шахтера в Лиге чемпионов
21 июля 2021 , 10:13Читати новину українською
Источник:ФК Шахтер
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от участия команды в квалификации Лиги чемпионов.
Де Дзерби признался, что его подопечных в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов ожидают сложные встречи с бельгийским Генк. Впрочем, итальянец заявил, что к ним команда подойдет полностью готова.
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"Команда готова, но еще не полностью. Как и все остальные клубы в Европе на старте сезона. Если мы хотим играть в группе Лиги чемпионов, должны быть готовы противостоять хорошим, сильным командам. Генк – из таких, и нам будет крайне трудно. Но Шахтер тоже сильный, и, думаю, Генку будет еще сложнее", – заявил Де Дзерби.
Шахтер – Генк: что известно о матче
- Шахтер стартует в Лиге чемпионов с 3 квалификационного раунда, в котором сыграет против Генка. Команды впервые встретятся в официальном матче.
- Первый поединок противостояния состоится 3 или 4 августа на поле Генка. Ответный матч – 10 августа в Киеве.
- Победитель пары сыграет в раунде плей-офф.