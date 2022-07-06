Роберто Де Дзерби расторг контракт с Шахтером, – СМИ

Авторитет журналиста Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио пролил свет на будущее Роберто Де зерби в Шахтере. Итальянский специалист приостановил сотрудничество с донецким клубом.

Их дороги разошлись

Однако есть одно но. Авторитетный журналист не сообщил больше никакой дополнительной информации. Донецкий клбу никак не прокомментировал этот инсайд.

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Интересно, что Роберто Де Дзерби обещал отработать контракт с "горняками" до его окончания. Итальянский тренер даже заявлял, что готов работать бесплатно, чтобы остаться на тренерском мостике Шахтера.

Между тем, СМИ активно сватают в донецкую команду нынешнего наставника Днепра-1 Игоря Йовичевича. Вроде бы хорват согласился возглавить Шахтер и даже уже думает о возможном усилении состава.

Напомним, что Де Дзерби работает с Шахтером с конца мая 2021 года. "Горняки" под руководством Роберто сыграли 30 матчей, в которых одержали 20 побед, расписали 5 мировых и потерпели 5 поражений.

С клубом завоевал Суперкубок Украины.

Контракт Роберто Де Дзерби с Шахтером рассчитан до конца июня 2023 года.