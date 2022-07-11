Роберто Де Дзерби официально покинул тренерское кресло Шахтера

Эпопея с уходом Роберто Де Дзерби из тренерского мостика Шахтера закончилась. "Горняки" официально сообщили о прекращении сотрудничества с итальянским наставником.

Дороги официально разошлись

Итальянский тренер и донецкий клуб разошлись по обоюдному впоследствии. Вместе с Роберто Де Дзерби Шахтер покинул его тренерский штаб.

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"Горняки" поблагодарили итальянца за работу и пожелали удачи в будущих карьерных вызовах.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби готов работать в Шахтере даже бесплатно. Все для того, чтобы сохранить место в тренерском кресле дончан.

На момент прощания у Де Дзерби был еще год контракта с украинским грандом.

Пока неизвестно, кто станет преемником Де Дзерби. Но больше всего на главного тренера команды претендует нынешний наставник Днепра-1 Игорь Йовичевич, который вроде бы согласился возглавить "горняков".

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