"Все было стерто бомбами": Де Дзерби вспомнил, как Россия разрушила его команду мечты в Шахтере

Итальянец с ностальгией упомянул период работы в донецкой команде. Роберто собирался строить амбициозный проект, но война помешала.

Полномасштабная война в Украине оказала большое влияние на клубы УПЛ, спровоцировав массовый отток легионеров. Особенно пострадал донецкий Шахтер, где было больше иностранных игроков.

По теме Доминирование Шахтера: стали известны доходы украинских клубов за выступления в еврокубках

Кроме того, "горняки" остались без тренера. На Роберто Де Дзерби делалась высокая ставка, но итальянец решил в новом сезоне не возглавлять дончан.

Впрочем, сам специалист с ностальгией вспоминает время в Шахтере. Роберто признается, что дончане были для него командой мечты, уничтоженной войной.

"Я работал над большим проектом. Тот талантливый и молодой Шахтер был командой моей мечты. Были условия для выхода и на международный уровень. Это все было стерто бомбами. Война породила удивление, недоумение, беспокойство. Мое поколение никогда не сталкивалось с такой суровой реальностью. Для нас война – это рассказы наших бабушек и дедушек, а я увидел ее перед собой.Это трудно объяснить, будто погружаешься в кошмар.До полномасштабного вторжения в клубе нам говорили, что это просто игра, армреслинг, чтобы размять мышцы, что в итоге ничего не произойдет.

Но я следил за итальянским телевидением и имел другое восприятие. Когда начали распространяться изображения российских танков, скученных на границах, я боялся худшего. Жестокие выступления Путина против Украины заставили меня понять, что начало войны – это несколько часов. Я вышел из дома в шесть вечера и вместе с персоналом переехал в гостиницу, которая принимала нас до дня нашего выезда из страны. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сидеть на месте и ждать в надежде, что конфликт закончится и футбол в Украине возобновится. В апреле поступили предложения, но я их не рассматривал. Но летом я ощутил желание начать все сначала. Эта возможность появилась в Брайтоне,

– рассказывает Де Дзерби.

Читайте также Несмотря на серьезное предложение: в Шахтере назвали причины, почему не отпустили Матвиенко в АПЛ

В сентябре прошлого года итальянец возглавил Брайтон после того, как клуб покинул Грэм Поттер. Во главе "чаек" Роберто провел 25 матчей - 13 побед и по 6 ничьих и поражений.

Пока его команда борется в АПЛ за попадание в еврокубки. Брайтон идет на 7 месте, в семи баллах от топ-четверки. При этом "чайки" сыграли на три матча менее четвертого Тоттенхэма.