Рэмзи "украл" у своего Рейнджерса трофей: Айнтрахт – победитель Лиги Европы

В среду, 18 мая, Айнтрахт и Рейнджерс определили обладателя первого еврокубкового трофея сезона. Айнтрахт – победитель Лиги Европы.

Айнтрахт – Рейнджерс 1:1 (по пенам 5:4)

Голы: Борре, 69 – Арибо, 57

По пути в финал Айнтрахт одолел английский Вест Хэм Андрея Ярмоленко. В первом матче немцы одержали выездную победу со счетом 1:2, а дома минимально обыграли "молотобойцев" (1:0). По итогу двух встреч – 1:3 в пользу Айнтрахта, пишет 24 канал.

Рейнджерс справился с РБ Лейпцигом. Шотландцы в первом поединке уступили немцам (0:1). Но дома на глазах родных болельщиков полностью реабилитировались, обыграв соперника со счетом 3:1. В итоге – 3:2.

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Матч начался при полном контроле Айнтрахта. Камада был близок к тому, чтобы открыть счет в матче. Но голкипер Рейнджерса стал победителем в личной дуэли с глазу на глаз.

В следующей атаке снова Макгрегор спас шотландские владения от пропущенного гола. Вратарь парировал эффектный удар от Кнауффа.

Через шесть минут наконец-то проснулись гости. Однако мяч после выстрела от Арибо полетел мимо ворот.

В течение двух минут Костич дважды угрожал владением Рейнджерса. Но совсем немного не хватило точности Филиппу.

На перерыв команды ушли по "сухому" счету - 0:0.

Второй тайм начался по сценарию первого – Айнтрахт продолжать давить на ворота соперника. Борре оказался на газоне в штрафной Рейнджерса, но судья даже после просмотра ВАР не указал на 11 метров.

Сработало правило "Не забивает ты - забивают тебе". На 57-й минуте защитник Айнтрахта грубо ошибся, поскользнувшись вблизи штрафного. Арибо вышел лицом к лицу с голкипером и открыл счет во встрече – 0:1.

Арибо открыл счет: смотрите видео

Через две минуты хозяева могли быстро отквитать мяч. Однако мяч после удара Линдстрема пролетел в считанных сантиметрах от штанги. Даже рикошет от ноги соперника не разрешил мячу залететь в сетку ворот гостей.

На 69-й минуте немцам удалось сровнять цифры на табло. Борре замкнул передачу с фланга Костича – 1:1. Командам пришлось начинать все сначала.

Видео гола Айнтрахта

В конце матча сам Костич мог записать свою фамилию на табло. Но его реализации немного не хватило точности.

В основное время определить обладателя трофея не удалось. Команды перевели игру в дополнительные 15-минутные тайма.

Первый овертайм прошел по преимуществу шотландцев, но тайм был безголевым. Уже в начале второй пятнадцатиминутной команды обменялись опасными моментами. Сначала Баришич пушечным выстрелом проверил бдительность голкипера Айнтрахта. Трап отбил перед собой.

Хрустич нанес удар из-за пределов штрафного соперника, но пробил выше ворот.

Якич в одно касание неплохо поймал мяч, но дальний выстрел Кристиана полетел над перекладиной.

В конце 120 минут Кент в упор расстрелял владения Айнтрахта, но Трапп продемонстрировал какие-то чудеса реакции на линии ворот.

Очень опасный штрафной заработали гости уже в компенсированное к матчу время. Тавеньер принялся выполнять стандарт, но с выстрелом в верхнюю девятку справился Трапп.

Команды и здесь не смогли забить. Серия пенальти определила победителя Лиги Европы.

Футболисты четко избивали пенальти, пока к отметке не подошел Рэмзи. Аарон вяло пробил по центру ворот. Трап ногами защитил владение от гола. Рэмзи стал неудачником финала.

Айнтрахт забил свои пенальти и взял трофей.