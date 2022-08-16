Тренер Десны рассказал, что будет с главным стадионом Чернигова, разрушенным оккупантами

В марте российские оккупанты разрушили стадион футбольного клуба Десна в Чернигове. Ранее сообщалось, что он не подлежит восстановлению.

Рябоконь: Есть надежды, что все будет восстановлено

Главный тренер Десны Александр Рябоконь рассказал о будущем домашнего стадиона клуба. Восстановление арены могут начать в начале 2023 года.

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Есть надежды, что все будет возобновлено. Насколько я слышал, недавно в Чернигове побывало руководство Минспорта во главе с Вадимом Гутцайтом. Решили разрушать существующий стадион до конца и строить с нуля стадион. Последний раз говорили с руководством – слышал такое, что до окончания боевых действий строительных работ начинать не будут, но уже в январе, если все будет хорошо, черниговский стадион возьмут в строй,

– сказал специалист.

Главный стадион в Чернигове носит имя Юрия Гагарина. По словам тренера, домашнюю арену Десны также переименуют.

"Новое название? Это должно быть обязательно имя Героев Украины – современных, настоящих героев. Возможно, просто стадион имени Героев Украины", – добавил Рябоконь.

Ущерб для черниговского клуба

По информации Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, на восстановление главного стадиона нужно 9 миллионов гривен. Он заверил, что министерство планирует снести то, что осталось от спортивной арены в Чернигове, и построить новую.

Ранее сообщалось, что Германия и дортмундская Боруссия готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб вспомнил своего бывшего игрока – Андрея Ярмоленко.