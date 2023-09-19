Олимпийскому призеру не позволили выступить с речью о войне в Украине на Всемирном форуме

Более полутора лет Украина сдерживает полномасштабное наступление России, мечтающей уничтожить нашу страну. В то время, когда весь цивилизованный мир помогает Украине, существует достаточно пророссийских организаций, которые пытаются усидеть на двух стульях и толеруют российских спортсменов и пользуются позорным нарративом, что спорт вне политики.

Очередным позором стал Всемирный форум ассоциации олимпийцев в Стамбуле. На нем украинская делегация хотела затронуть тему войны в Украине, однако ей не разрешили это сделать.

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"Спорт вне политики"

О подробностях событий в Турции рассказала бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризадинова. Она заявила, что украинские олимпийцы приехали на этот форум для того, чтобы использовать медийную площадку для освещения ужасов войны, которую принесла Россия на территорию Украины и донести мнение, что российским спортсменам не место на международных соревнованиях.

Однако после предоставления видео и текста речи украинской гимнастки, руководство ассоциации олимпийцев сразу же отказало ей в выступлении и заявило, что спорт вне политики и им все равно, у кого какой паспорт.

Аргументы украинки об Арине Соболенко, которая не осуждает действия своей власти, о смерти более 300 украинских спортсменов в результате российской агрессии и о позиции тамошних спортсменов, поддерживающих Путина, никого не интересовали. На все это ей отвечали, что это большая трагедия и очень жаль. Но спорт должен объединить всех.

Однако олимпийская медалистка не опускает руки и отдельно обратилась к украинским спортсменам:

В эти два дня мы очень много говорили о величии олимпийского движения. Величие спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх. Какую мы имеем силу? Нас очень маленький процент во всем мире, но если каждый спортсмен в нашей стране в своем виде спорта будет говорить об этом, то я уверена, что у нас все получится. Надо сделать все, чтобы агрессоров не было в олимпийском движении.

Смотрите полное видео со спичем Анны Ризадиновой о позорной позиции руководства ассоциации олимпийцев на Всемирном форуме в Стамбуле

. Пока неизвестно, будут ли российские спортсмены представлены на Олимпиаде-2024, однако Томас Бах делает все для этого возможное и собирается их туда допустить в "нейтральном" статусе.