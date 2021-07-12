По-чемпионски: в Риме встретили сборную Италии после возвращения из финала Евро-2020
Источник:ANSA
Чемпионы Европы по футболу утром 12 июля прилетели из Лондона в Рим. Там итальянскую сборную ждал теплый прием – сперва в самом аэропорту, а затем и возле гостиницы.
Италия стала победителем Евро-2020, вырвав победу в финальном поединке с командой Англии.
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Сборная Италии уже в Риме
Долго задерживаться в Лондоне триумфаторы Чемпионата Европы по футболу не стали. Уже утром 12 июля борт с футболистами приземлился в Риме. Там на спуске с трапа команду встречали журналисты и работники аэропорта, которые смогли отлучиться с работы.
Главный тренер Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини показали публике трофей. После этого присутствующие начали массово фиксировать на камеры спуск футболистов, некоторые просили сделать селфи.
Впоследствии сборная отправилась в гостиницу. Вблизи нее собралось еще больше сторонников команды. Там Кьеллини даже надел корону и не уставал хвастаться кубком перед фанами.
В то же время полиция все же не допускала сторонников близко к футболистам из-за коронавируса.
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Финал Евро-2020: коротко
- В финальном поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" встретились сборные Италии и Англии.
- Победителя Евро-2020 удалось определить только в серии послематчевых пенальти.
- В футбольной фортуне сильнее оказалась команда Роберто Манчини, которая реализовала 3 пенальти. В то же время англичане не забили три 11-метровых удара.
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