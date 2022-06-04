Год условного заключения и штраф 75 тысяч евро: Бензема отозвал апелляцию

Нападающий Реала Карим Бензема решил отозвать свою апелляцию по делу шантажа эксхавбека сборной Франции Матье Вальбуэна. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe.

Ошибки прошлого

Рассмотрение апелляции должно было состояться в конце мая. Однако французский футболист решил отозвать свою апелляцию.

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В 2015 году Карим обвинялся в том, что он был посредником между шантажистами и нынешним полузащитником Олимпиакоса Вальбуэна. Он склонял бывшего товарища из сборной Франции Жереми Матье к выплате денег за видео интимного характера, на котором он был изображен.

Однако он отказался идти на контакт и подал в суд на партнера по сборной. Также бывший игрок Марселя и московского "Динамо" не захотел помириться со своим коллегой.

Еще в ноябре 2021 года суд признал Карима виновным. Его приговорили к году заключения условно, также обязали заплатить штраф в 75 тысяч евро. Еще 80 тысяч получит Вальбуэна.

Сначала юристы Бензема подали апелляцию на это решение, однако футболист наконец-то передумал продолжать тяжбу и принял наказание.

В конце января 2022 сообщалось, что французский суд списал со счета нападающего Реала 230 тысяч евро. Эти средства получил Вальбуэн, как компенсацию за шантаж публикацией личного секс-видео.

Адвокат титулованного футболиста прокомментировал решение футболиста отозвать апелляцию.

Мой клиент изнурен этой процедурой. Да, этот отказ от апелляции означает решение признать свою вину с юридической стороны. Однако Карим Бензема всегда будет заявлять о своей невиновности в этом случае, и он никогда не хотел участвовать в шантаже Матье Вальбуэна,

– сказал адвокат.

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